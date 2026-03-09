Ντιτρόιτ έχουμε πρόβλημα: Tέταρτη σερί ήττα για τους Πίστονς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς διανύουν κακή αγωνιστική περίοδο, αφού ηττήθηκαν από τους Μαϊάμι Χιτ με 121-110 και έμειναν για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας παρουσίασαν ξανά κακό πρόσωπο, με τους Χιτ να κυριαρχούν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Πίστονς, που άργησαν να «ξυπνήσουν».

Με αυτή την ήττα οι Πίστονς έπεσαν στο 45-18 και πλέον νιώθουν σοβαρή απειλή από τους Σέλτικς για την πρώτη θέση στην Ανατολή, με τους Χιτ να φτάνουν στο 36-29 και να βρίσκονται στην 6η θέση.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μαϊάμι Χιτ, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να το «παλεύει» για τους Πίστονς με 26 πόντους και 10 ασίστ.

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