Έντλερ-Ντέιβις: «Μια από τις πιο τρελές βραδιές της ζωής μου, η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα μου» (vid)

Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού, με τον Αμερικανό να κάνει λόγο για μια από τις πιο «τρελές» βραδιές της ζωής του.

Ο Έντλερ-Ντέιβις με buzzer beater χάρισε μια τεράστια νίκη στους «κυανόλευκους» και με ανάρτησή του στο TikTok, αναφέρθηκε στα όσα βίωσε στο Ιβανώφειο, ευχαριστώντας και τους οπαδούς του Ηρακλή για την στήριξή τους.

«Αυτή ήταν η όγδοη ημέρα του πιο τρελού μήνα της ζωής μου και αυτή πρέπει να ήταν η πιο τρελή ημέρα. Η ημέρα μου ξεκίνησε φυσιολογικά, έφαγα το πρωινό μου και μετά πήγα για την αποκατάστασή μου.

Μου πήρε μια ώρα για να βρω την ενδυμασία μου, αλλά νομίζω ότι ήταν ωραία. Μετά η νύχτα μου μετατράπηκε σε μια από τις πιο τρελές της ζωής μου. Αυτή είναι πιθανότατα η πιο μεγάλη νίκη της καριέρας μου.

Το club την άξιζε. Θέλω να πω σας ευχαριστώ παιδιά για την υποστήριξη. Ήμασταν πίσω στο σκορ με 21 πόντους, κάναμε το comeback, παλέψαμε και πήραμε τη νίκη. Δεν έπαιξα το καλύτερο παιχνίδι μου για περίπου τρία δεκάλεπτα.

Ως ομάδα το βρήκαμε και είναι κάτι που πρέπει να «χτίσουμε» πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε, ας το κάνουμε», ανέφερε ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή.