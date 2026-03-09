Με «μαγικό» Ντόντσιτς οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Νικς

Ο Σλοβένος γκαρντ με 35 πόντους, οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς με 110-97.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 31-23, όμως οι Νικς απάντησαν στη δεύτερη περίοδο με επί μέρους 23-26, μειώνοντας την διαφορά στους 5 πόντους (54-49).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Λέικερς ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 34-20 εκτόξευσαν την διαφορά στο +19 (88-69), με τους Νικς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο, χωρίς όμως να απειλήσουν τους «Λιμνάνθρωπους».

Έτσι, οι Λέικερς πανηγύρισαν τη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 39-25, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά εισόδου στα playoffs, με τους Νικς να πέφτουν στο 41-24 χάνοντας έδαφος στη μάχη για την 2η θέση στην Ανατολή.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Λέικερς, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 25 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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