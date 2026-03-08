Μήνυμα DPG με... Βίσση: «Βουνά θα ανεβαίνουμε…στο λαιμό θα τους πατάμε»

Ανάρτηση με μήνυμα για τον Παναθηναϊκό έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγο μετά την νέα ήττα στην GBL και μετά το 76-74 από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δημοσίευσε ένα κομμάτι από τραγούδι της Άννας Βίσση με στίχους «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει», ενώ στη συνέχεια έγραψε και ένα κείμενο δανεισμένο από έναν φίλο του.

Αναλυτικά:

«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι;

Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.

Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός.

Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.

Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:

στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.

Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.

Υπάρχουν για να εμπνέουν.

Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε.

Να δείχνει τον δρόμο.

Το κείμενο αυτό είναι κλεμμένο από ένα φιλο.

Υγ. Βουνά θα ανεβαίνουμε…στο λαιμό θα τους πατάμε».