Βαλένθια: Με 53% στο τρίποντο καθάρισε τη Μούρθια και συνεχίζει στη 2η θέση (vid)

Επίδειξη δύναμης έκανε απέναντι στη Μούρθια η Βαλένθια, επικρατώντας με 110-84 με 53% στο τρίποντο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν εύκολο το έργο τους, καθώς εξασφάλισαν από νωρίς διψήφιες διαφορές και έφτασαν με άνεση στη νίκη, που τους φέρνει στο 16-5 και σταθερά στη 2η θέση. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ σούταραν 16/30 τρίποντα και κορυφαίος ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 23 πόντους (4/8τρ.) και 6 ασίστ, ενώ ακολούθησε ο Σέρχιο Ντε Λαρέα με 15 πόντους.

Για τη Μούρθια, που έπεσε στο 14-7 και στην 4η θέση, ξεχώρισε o πρώην άσος του Λαυρίου και του Άρη, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 20 πόντους και ακολούθησε ο Ντίλαν Ένις με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 55-39, 90-62, 110-84