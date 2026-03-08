Συνεχίζει ακάθεκτη η Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία

Τον «χαβά» της η Φενέρμπαχτσε στο τουρκικό πρωτάθλημα αφού κέρδισε άνετα και την Μερσίν με 91-78, ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Φενέρ συνεχίζει να «τρομάζει» και στο πρωτάθλημα πέραν της Euroleague, κερδίζοντας άνετα την Μερσίν με 91-78 στην έδρα της και παρέμεινε στην κορυφή.

Η ομάδα του Σάρας ξεκίνησε νωχελικά το παιχνίδι, κρατώντας ένα ισχνό προβάδισμα δύο και τριών πόντων. Στο δεύτερο δεκάλεπτο «πάτησε γκάζι» και ξέφυγε στο +21 (42-21), βάζοντας τα πράγματα σε μία τάξη.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν σε 46-34, όμως η Φενέρ ανέβασε τον ρυθμό και «χάθηκε» στο +25 (68-43). Στην τέταρτη περίοδο και με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί, ο ρυθμός έπεσε, με τους γηπεδούχους όμως να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση.

Ο Ουέιντ Μπάλντγουν με 14 πόντους και ασίστ, παρέα με τον Τζέιμς Μπιρσέν που είχε 12 πόντους ξαι 9 ριμπάουντ ξεχώρισαν για την Φενέρ. Η Μερσίν είχε σε μεγάλη μέρα τον Καρτάλ Οζμιράκ με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-17,46-32, 68-51, 91-78