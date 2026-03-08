Ακάθεκτη εντός συνόρων η Ζαλγκίρις πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό

H Zαλγκίρις ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γιόναβος εντός έδρας με 97-90 και συνεχίζει ακάθεκτη στο Λιθουανικό πρωτάθλημα.

Η Ζαλγκίρις είχε εύκολο έργο κόντρα στον Γίοναβος, με την ομάδα του Τόμας Μασιούλις να επικρατεί με 97-90 για την 20η αγωνιστική του Λιθουανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Κάουνας συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της εντός των συνόρων ανεβαίνοντας στο 19-1, με την Γιόναβος να πέφτει στο 3-17 παραμένοντας στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Για τους νικητές ο Σιρβίντις ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους με 6 ασίστ, με τον Μόουζες Ράιτ να προσθέτει 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Καλή εμφάνιση και του Σλίβα με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Κάρτερ ήταν ξεχώρισε με 20 πόντους, με τον Βάρνερ να συμπληρώνει επίσης 20 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση και του Κρεισμόντας με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Πλέον η ομάδα του Κάουνας στρέφει το ενδιαφέρον της στην εκτός έδρας αναμέτρηση στο Telekom Center με τον Παναθηναϊκό τo βράδυ της Πέμπτης (12/3, 22:00) για την 31η αγωνιστική της Euroleague.