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Το πανόραμα της GBL: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός - Νίκη... play-off για Ηρακλή

Μπάσκετ
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Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ και συνεχίζει αήττητος στο πρωτάθλημα, με τον Ηρακλή να κάνει την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας νίκη για... play-off. Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής :

Σάββατο 7/3

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Άρης - Μαρούσι 102-76

Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74

Κυριακή 8/3

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-77

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74

Η βαθμολογία (Ν-Η)

1. Ολυμπιακός 38 (19-0)

2. Παναθηναϊκός 34 (16-4)

3. ΑΕΚ 32 (14-4)

4. ΠΑΟΚ 28 (11-6)

5. Άρης 27 (10-7)

6. Περιστέρι 27 (9-9)

7. Ηρακλής (8-10)

8. Μύκονος (7-11)

9. Προμηθέας 24 (6-12)

10. Καρδίτσα 24 (5-14)

11. Κολοσσός 23 (5-13)

12. Πανιώνιος 23 (5-13)

13. Μαρούσι 23 (4-15)

Η επόμενη (21η) αγωνιστική 

Σάββατο 14/3

Μύκονος -Προμηθέας (16:00)

Μαρούσι - Περιστέρι (16:00)

ΠΑΟΚ - Άρης (18:15)

Κυριακή 15/3

Κολοσσός - Ηρακλής (12:45)

Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)

Το πανόραμα της GBL: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός - Νίκη... play-off για Ηρακλή