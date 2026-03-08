Το πανόραμα της GBL: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός - Νίκη... play-off για Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ και συνεχίζει αήττητος στο πρωτάθλημα, με τον Ηρακλή να κάνει την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας νίκη για... play-off. Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής : Σάββατο 7/3 ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85 Καρδίτσα - Μύκονος 103-77 Άρης - Μαρούσι 102-76 Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74 Κυριακή 8/3 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-77 Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74 Η βαθμολογία (Ν-Η) 1. Ολυμπιακός 38 (19-0) 2. Παναθηναϊκός 34 (16-4) 3. ΑΕΚ 32 (14-4) 4. ΠΑΟΚ 28 (11-6) 5. Άρης 27 (10-7) 6. Περιστέρι 27 (9-9) 7. Ηρακλής (8-10) 8. Μύκονος (7-11) 9. Προμηθέας 24 (6-12) 10. Καρδίτσα 24 (5-14) 11. Κολοσσός 23 (5-13) 12. Πανιώνιος 23 (5-13) 13. Μαρούσι 23 (4-15) Η επόμενη (21η) αγωνιστική Σάββατο 14/3 Μύκονος -Προμηθέας (16:00) Μαρούσι - Περιστέρι (16:00) ΠΑΟΚ - Άρης (18:15) Κυριακή 15/3 Κολοσσός - Ηρακλής (12:45) Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00) Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)