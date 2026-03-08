Το πανόραμα της GBL: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός - Νίκη... play-off για Ηρακλή

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής :
Σάββατο 7/3
ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα - Μύκονος 103-77
Άρης - Μαρούσι 102-76
Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74
Κυριακή 8/3
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-77
Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74
Η βαθμολογία (Ν-Η)
1. Ολυμπιακός 38 (19-0)
2. Παναθηναϊκός 34 (16-4)
3. ΑΕΚ 32 (14-4)
4. ΠΑΟΚ 28 (11-6)
5. Άρης 27 (10-7)
6. Περιστέρι 27 (9-9)
7. Ηρακλής (8-10)
8. Μύκονος (7-11)
9. Προμηθέας 24 (6-12)
10. Καρδίτσα 24 (5-14)
11. Κολοσσός 23 (5-13)
12. Πανιώνιος 23 (5-13)
13. Μαρούσι 23 (4-15)
Η επόμενη (21η) αγωνιστική
Σάββατο 14/3
Μύκονος -Προμηθέας (16:00)
Μαρούσι - Περιστέρι (16:00)
ΠΑΟΚ - Άρης (18:15)
Κυριακή 15/3
Κολοσσός - Ηρακλής (12:45)
Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)