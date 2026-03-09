Γιαπλές: «Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μας ξανά, ο Βίκος αξίζει την άνοδο»

Ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων, Θανάσης Γιαπλές, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio και μίλησε για τον στόχο της ανόδου και την παρουσία του στην ομάδα.

Για το παιχνίδι με την ΑΓΕΧ (09/03): «Η ΑΓΕΧ έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Τα δύο παιδιά που μοιράζονται τις θέσεις “4” και “5” την περισσότερη ώρα, ο Κανονίδης και ο Μελισσαράτος αντίστοιχα, σαν δίδυμο έχουν δύο ανόδους σερί. Ξέρουν να παίζουν μαζί. Όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι πολύ καλοί γνώστες της κατηγορίας, ο προπονητής (σ.σ. Κουρής) είναι ικανότατος, έχοντας πάρει άνοδο πρόπερσι και πέρυσι ήταν… πρωταθλητής 2ου γύρου. Έχουμε πολύ δύσκολο έργο. Η ΑΓΕΧ είναι σίγουρα απ’ τις δεύτερες καλύτερες ομάδες της Elite League. Το ότι είχαν τόσο πολύ καιρό να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν κάνει το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο. Περιμένουμε ένα πολύ δυνατό και αμφίρροπο παιχνίδι».

Για τον στόχο της ανόδου: «Όταν “χτίζεις” μια ομάδα με τέτοιο ρόστερ και τέτοιες συνθήκες, μοναδικός στόχος είναι η άνοδος. Νομίζω το δικαιούται η ομάδα αυτό απ’ τη μέχρι τώρα παρουσία της. Αυτό που μένει είναι να βάλουμε “το κερασάκι στην τούρτα” στη συνέχεια, έτσι ώστε όλος ο κόπος και η προσπάθεια των ανθρώπων της ομάδας, των παικτών και των προπονητών να μην πάει χαμένος».

Για το πώς βιώνει τον πρώτο του καιρό στον Βίκο Ιωαννίνων: «Καταρχάς, είναι πανέμορφη πόλη, πράγμα πολύ βασικό. Το περιβάλλον είναι επαγγελματικό, οι συνθήκες είναι ομάδας με απαιτήσεις να ανέβει στη GBL. Ό,τι συνάντησα είναι θετικό. Οι συνθήκες στο αγωνιστικό κομμάτι ήταν επίσης πολύ καλές. Τα παιδιά δούλευαν πολύ καλά, είχαν αρχές από τον προηγούμενο προπονητή. Βρήκα μια ομάδα προπονημένη. Ίσως ο λόγος για το ότι βρίσκομαι εδώ έχει να κάνει με την ψυχολογία, η οποία μετά από κάποια αρνητικά αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλή. Μετά από δύο σερί ήττες και κάποιες άλλες λίγο νωρίτερα όχι τόσο… αναμενόμενες, βρήκα την ψυχολογία λίγο πεσμένη. Μας βοήθησε η νίκη που κάναμε στους Σοφάδες και από ‘δω και πέρα θα είμαστε και σε αυτό το κομμάτι όπως πρέπει».

Για το πώς δούλεψε ενόψει του αγώνα με τους Σοφάδες, τον οποίον και κέρδισαν: «Μετά την προσθήκη των δύο Ελλήνων και του Αμερικάνου, οι Σοφάδες είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Όπως είπα και στα τοπικά μέσα, αν αυτή η ομάδα ήταν έτσι απ’ την αρχή της χρονιάς θα ήταν σίγουρα στα play-offs, ίσως και στις έξι πρώτες θέσεις. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ ποιοτικό ρόστερ. Εγώ είχα μόλις δύο προπονήσεις και προσπάθησα να επικεντρωθώ σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, να ξαναπιστέψουν τα παιδιά πως είναι το καλύτερο ρόστερ στην κατηγορία, γιατί αυτό έδειχναν για ένα ολόκληρο γύρο. Το δεύτερο είχε να κάνει με μερικά επί μέρους πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση κάποιων τακτικών κομματιών των Σοφάδων, ώστε να είμαστε άμεσα έτοιμοι. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι το βρήκα έτοιμο».

Για το αν οι παίκτες έχουν αρχίσει να πιστεύουν ξανά ότι είναι το καλύτερο ρόστερ στην Elite League: «Ναι και ήμουν σίγουρος ότι θα συμβεί. Με κάποια παιδιά, όπως ο Διαμαντάκος, ο Γράβας και ο Μαστρογιαννόπουλος, είχα συνεργαστεί στο παρελθόν, οπότε ήξερα κάποιους χαρακτήρες. Συζήτησα πολύ με όλα τα παιδιά. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση και πάλι».

Για το τι πράγματα θέλει να βάλει στην ομάδα: «Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Σε πολλά πράγματα συμπίπτουν οι φιλοσοφίες των προπονητών. Υπάρχουν και κομμάτια που μπορεί να έχουν κάτι διαφορετικό σε άμυνα ή επίθεση. Νομίζω πως διορθώσαμε κάποια πράγματα στην επιθετική λειτουργία, δουλεύοντας λίγο παραπάνω στο spacing, καθώς και στην άμυνα, όπως το να έχουμε ένα plan b για κάποιες άλλες καταστάσεις».