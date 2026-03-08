Δίγκας: «Είναι κοντά στην παραμονή του στον Ηρακλή ο Λούκιτς» (vid)

Τις αυξημένες πιθανότητες παραμονής του Ζόραν Λούκιτς στον Ηρακλή και τη νέα σεζόν αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, Τάσος Δίγκας.

Πριν το τζάμπολ με τον Παναθηναϊκό στο Ιβανώφειο ο κ. Δίγκας μίλησε στην ΕΡΤ αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Ειναι κοντά στο να παραμείνει στην ομάδα μας ο Λούκιτς, θεωρώ ότι θα έχουμε μια θετική έκβαση και ελπίζω να είναι μαζί μας και την επόμενη χρονιά για να έχουμε μια ακόμα καλύτερη πορεία».

Και συνέχισε για τον στόχο του ENBL: «Στόχος είναι να πάμε ακόμα ψηλότερα, να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα και να κάνουμε μια ανακαίνιση στο γήπεδό μας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτό το τρόπαιο και θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε και αυτόν τον στόχο».