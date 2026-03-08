Μπαρτζώκας: «Ήμασταν σοβαροί» - Τι είπε για τους τραυματίες

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη επί του ΠΑΟΚ τόνισε ότι οι παίκτες του ήταν σοβαροί, ενώ στάθηκε και στους τραυματίες και το αν θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Γαλλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα έλεγα ότι με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο που είχαμε λάθος στην προσέγγιση ήμασταν σοβαροί. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν την Παρασκευή και το ρόστερ που έχουμε μας βοηθάει να μην έχουμε προβλήματα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ»

Για τα γκαρντ: «Όλοι μπορούν να κατεβάσουν μπάλα, να κάνουν μια εισαγωγική πάσα και να κινείται η ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κλασσικός πόιντ γκαρντ να παίζει στη θέση για εμάς. Τα πήγαμε αρκετά καλά για τα δεδομένα που είχαμε»

Για τους τραυματίες: «Κάνουν το καλύτερο δυνατό οι φυσιοθεραπευτές μας. Δεν έχω να πω κάτι άμεσα. Μεσολαβεί η αυριανή μέρα που έχουμε προπόνηση και μετά θα ταξιδέψουμε. Το πρόγραμμα είναι εξοντωτικό, έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια»