Μπούτσκος: «Ο Ολυμπιακός είχε ντέρμπι στην Ευρωλίγκα, δεν μπορούμε εμείς να λέμε για δικαιολογίες»

Ο Παντελής Μπούτσκος δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του ΠΑΟΚ στην ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που αν κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, ο αντίπαλος έχει λίγες πιθανότητες. Αφήσαμε τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του. Του δώσαμε να κάνει lay-up drill και shooting drill στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να μας προβληματήσει πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε στον καθρέφτη. Είχαμε μία ατομική προσέγγιση όταν νιώσαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί σκληρά.

Όταν παίζεις γρήγορα, δημιουργείς 5-7 περισσότερα σουτ για εσένα αλλά και 5-7 περισσότερα σουτ για τον αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντική η ποιότητα των σουτ που δημιουργείς και οι αποφάσεις που παίρνεις, αλλιώς βγαίνεις χαμένο από αυτή την ανταλλαγή.

Δεν μου άρεσε η αμυντική προσέγγιση καθόλου. Ούτε το physicality, ούτε η επικοινωνία ήταν σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να δούμε το βίντεο, να δούμε τον καθρέφτη. Έχουμε σημαντικά ματς μπροστά μας.

Δεν έφταιξε αυτό (σ.σ να σκέφτονται οι παίκτες το ματς με το Περιστέρι Betsson). Απεχθάνομαι τις δικαιολογίες, ο Ολυμπιακός έπαιζε πριν 40 ώρες ντέρμπι στην Ευρωλίγκα, δεν μπορούμε εμείς να λέμε για δικαιολογίες. Μάθημα που πρέπει να πάρουμε.

Είναι μία εξαιρετική ομάδα το Περιστέρι, με εξαιρετική χημεία. Έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Θα είναι μία πολύ σκληρή σειρά».