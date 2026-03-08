Όλη η αλήθεια: Πώς το οπαδικό επεισόδιο βαφτίστηκε από τον ΠΣΑΚ… «επίθεση στα κορίτσια του Ολυμπιακού»!

Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό. Το SDNA ήταν παρών σε όλα τα γεγονότα, ο ΠΣΑΚ ήταν… απών και καταδίκασε την επίθεση στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Μόνο που για ακόμα μια φορά εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα.

Facts. Ας μιλήσουμε λοιπόν μόνο με γεγονότα.

1. Σε ματς κεκλεισμένων των θυρών ο Ολυμπιακός έφερε και δήλωσε (διασύροντας την ΕΟΚ και τη ΔΕΑΒ) στην αποστολή σεσημασμένους χούλιγκαν. Γνωστούς στην Αθλητική Βία αλλά κυρίως στις τάξεις των οπαδών.

2. Από την πρώτη στιγμή προκαλούσαν, χειρονομώντας και δίνοντας λαβές για σχόλια.

3. Ο Ολυμπιακός ισοπεδώθηκε στο παρκέ και καμία κοπέλα δεν προκάλεσε κανένα αρνητικό σχόλιο, δεν συμμετείχε σε κανένα επεισόδιο. Ποιος θα ήταν ο λόγος να γίνει η παραμικρή επίθεση στα κορίτσια του Ολυμπιακού όταν στο συγκεκριμένο γήπεδο έφευγαν άπαντες χωρίς πρόβλημα μετά από νίκες;

4. Η παρουσία των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που έβλεπαν στην τηλεόραση το παιχνίδι καθώς κάθισαν σε περίοπτη θέση.

5. Με τη βοήθεια των ανθρώπων του Παναθηναϊκού τα κορίτσια του Ολυμπιακού αποχώρησαν ήσυχα μπαίνοντας στο πούλμαν παρότι υπήρξαν συγκεντρωμένοι οπαδοί του τριφυλλιού έξω από τη Λεωφόρο. Κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί τους.

6. Βγαίνοντας από το γήπεδο οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δέχθηκαν φραστική επίθεση από απόσταση. Μπήκαν στο πούλμαν και μέσα από εκεί ξεκίνησαν νέο γύρο λεκτικών αντιπαραθέσεων και χειρονομιών στο τζάμι του λεωφορείου (και πιο συγκεκριμένα στην δεξιά πλευρά προς την μπροστά πόρτα) με συνέπεια η κατάσταση να οξυνθεί και να κυκλωθεί το λεωφορείο.

7. Η ρίψη ενός μπουκαλιού και το γεγονός ότι είχαν πλησιάσει στο πούλμαν υποχρέωσε την ΕΛΑΣ να προβεί σε δύο ρίψεις κρότου λάμψης ώστε να σπάσει το πλήθος. Ουδέποτε έγινε χρήση δακρυγόνων, καθώς η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή για να απαιτηθεί. Ανάμεσα στις αδιανόητες ενέργειες που συνέβησαν ήταν το χτυπήματα αστυνομικού στο κεφάλι του υπευθύνου ασφαλείας του Παναθηναϊκού που επιχειρούσε μαζί με όλους τους security την αποτροπή του οπαδικού επεισοδίου. Αυτό μάλιστα ήταν και η κορύφωση όλων, αφού χτυπήθηκε αναίτια από την αστυνομία ο υπεύθυνος για την ομαλότατη διεξαγωγή του ματς, παρά τις συνεχείς προκλήσεις των οπαδών του Ολυμπιακού που κάθονταν στο ειδικά διαμορφωμένο προστατευτικό στέγαστρο.

8. Στο βίντεο ακούγονται ξεκάθαρα ονόματα. Και παραινέσεις: «Μην προκαλείς Σταύρο». Και αμέσως μετά μια άλλη σοκαριστική ατάκα: «Ξεκίνα, πάτα τους να φύγουμε» και μάλιστα από γυναικεία φωνή…

Αυτά είναι τα ΑΛΗΘΙΝΑ γεγονότα. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται επίσημα από τις λίστες που δόθηκαν στην ΕΟΚ. Επιβεβαιώνονται από τις φωτογραφίες στα πρακτορεία. Επιβεβαιώνονται από την εικόνα της ΕΡΤ. Δεν αναπαράγουμε καμία εξ αυτών για προφανείς λόγους.

Ένα επεισόδιο όμως με καθαρά οπαδικό υπόβαθρο βαφτίστηκε επίθεση στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Κυκλοφόρησε κι ένα βίντεο μέσα από το πούλμαν δημιουργώντας εντυπώσεις, μοιράστηκε και στα media που είναι πάντα έτοιμα να κάνουν το άσπρο μαύρο όταν αφορά συγκεκριμένο σωματείο. Κι αυτό ήταν όλο.

Τα υπόλοιπα είναι τα κατά φαντασίαν του ΠΣΑΚΚ και όσων δεν ήταν εκεί.

Ο ρόλος του ΠΣΑΚΚ

Το βασίλειο της σιωπής απέκτησε φωνή και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ για ένα σκηνικό που δεν γνώριζε καν τι έχει συμβεί, τη στιγμή που φαινόμενα ρατσισμού, σκάνδαλα με διαβατήρια, στοχοποίηση συναδέλφων τους, δεν τους συγκινούν…

Το συνδικαλιστικό όργανο των καλαθοσφαιριστών και των καλαθοσφαιριστριών, επιβάλλεται να υπάρχει. Με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων αθλητών/αθλητριών. Κόντρα στα κακώς κείμενα του σπορ.

Στην Ελλάδα βέβαια, δυστυχώς φαίνεται πως ο δρόμος έχει χαθεί. Ο ΠΣΑΚΚ είναι ουσιαστικά μια… γλάστρα εσωτερικού χώρου. Δεν παρεμβαίνει στα σοβαρά ζητήματα, δεν παίρνει θέση όταν «βράζει» ο τόπος. Αντίθετα, επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί ως προπαγανδιστική αιχμή του δόρατος. Δείχνοντας αντανακλαστικά που ποτέ δεν είχε…

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφορικά με «επίθεση» που δέχτηκε η αποστολή του Ολυμπιακού μετά τον αγώνα μπάσκετ γυναικών με τον Παναθηναϊκό, ήρθε σαν από… παραγγελία των «ερυθρόλευκων». Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην προπαγάνδα που κάνει ένα σωματείο.

Η απορία είναι από που έμαθε ο ΠΣΑΚΚ τόσο γρήγορα τι είχε συμβεί. Αν μίλησαν τα μέλη του για να συμφωνήσουν στο να βγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Έχοντας βέβαια και άμεση γνώση του περιστατικού, των δεδομένων και χωρίς φόβο να πέσουν στη… λούμπα της προπαγάνδας. Όλα αυτά λοιπόν, θεωρούμε πως έγιναν. Αλλιώς δεν θα έβγαινε κάποια ανακοίνωση. Ειδικά από έναν σύνδεσμο που έχει γραμματέα την Δίελα. Αθλήτρια του Ολυμπιακού.

Τα ερωτήματα είναι εύλογα και πολλά. Πώς ένα συνδικαλιστικό όργανο που παίρνει αμέσως θέση, έχοντας άμεση γνώση του τι συνέβη, σε περιπτώσεις που βλέπει όλη η Ελλάδα μπροστά στα μάτια της, μοιάζει με βουδιστή μοναχό: Έχοντας πάρει τον όρκο της σιωπής.

Που ήταν ο ΠΣΑΚΚ; ΠΟΥΘΕΝΑ!

Που ήταν ο ΠΣΑΚΚ πριν κάποιες εβδομάδες όταν ο αθλητής Ματίας Λεσόρ δέχτηκε ρατσιστική επίθεση; ΠΟΥΘΕΝΑ. Προπαγανδιστικός Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών λέγεται;

Που ήταν ο ΠΣΑΚΚ όταν συστηματικά στοχοποιήθηκε ο Κώστας Σλούκας από συναθλητές του με χειρονομίες και χτυπήματα, επειδή… τόλμησε να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό; Με αναφορές ακόμη και από προπονητή για την οικογένειά του. ΠΟΥΘΕΝΑ.

Που ήταν ο ΠΣΑΚΚ όταν είδε όλη η Ελλάδα βίντεο από οπαδούς που περίμεναν εντός αποδυτηρίων αποστολή ομάδας, σε τελικό πρωταθλήματος ανδρών, βρίζοντας χυδαία τους αθλητές; ΠΟΥΘΕΝΑ.

Που ήταν ο ΠΣΑΚΚ όταν χαρίστηκε διαβατήριο σε Αμερικανό, για να παίζει σαν Έλληνες και να στερεί το συμβόλαιο από ένα μέλος του συνδικαλιστικού τους οργάνου ουσιαστικά; ΠΟΥΘΕΝΑ. Στα λαγούμια τους για την ακρίβεια…

Αν ο ΠΣΑΚΚ έχει αναλάβει πλέον το ρόλο του προπαγανδιστικού οργάνου συγκεκριμένου σωματείου, μπορεί να το ανακοινώσει επίσημα.

Τώρα που… έμαθε πως γίνεται. Διαφορετικά καλά θα κάνει να παρεμβαίνει σε όλα. Να μαθαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί. Κι όχι να αποφασίζουν λίγοι/λίγες, παίρνοντας θέση για ζητήματα που αφορούν τόσο σοβαρά ζητήματα.

Με τέτοιου είδους πρακτικές, απλά αποδεικνύουν πως δεν τους ενδιαφέρουν οι αθλητές και οι αθλήτριες. Ασχολούνται απλά με το να γίνεται το θέλημα όσων μπορούν να επηρεάσουν. Την ίδια ώρα βέβαια, τα μέλη βλέπουν και αντιλαμβάνονται. Όπως και οι φίλαθλοι.

Αν σήμερα που έχει πλήρη γνώση των γεγονότων δεν δείξει μεταμέλεια τότε δεν έχει νόημα να τους επιπλήξει κανένας. Διότι όλα τότε σημαίνει πως από χθες έγιναν εν πλήρη γνώσει τους. Ξεφτιλίζοντας ένα συνδικαλιστικό όργανο για να εξυπηρετήσει αλλότριους σκοπούς. Ενα όργανο που κάποτε έδινε αδυσώπητες μάχες.