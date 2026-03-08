Κάρι: «Δεν είναι άσπαστο το ρεκόρ των τριπόντων»

Ο Στεφ Κάρι θεωρεί πως το ρεκόρ που κατέχει για τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στο ΝΒΑ μπορεί να σπάσει και ξεχώρισε και δύο παίκτες που μπορούν να τον ξεπεράσουν.

Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος και ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μάλιστα, ο «Σεφ Κάρι» είναι ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στον «μαγικό κόσμο» και αρκετοί θεωρούν πως δεν πρόκειται να σπάσει το ρεκόρ του. Όμως, ο ίδιος διαφωνεί.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο «The San Francisco Standard», ο Κάρι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω πως είναι άσπαστο». Μάλιστα, στη συνέχεια ξεχώρισε τους Άντονι Έντουαρντς και Κον Κνουέπελ ως δύο παίκτες που μπορούν να τον ξεπεράσουν.