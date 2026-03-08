Λέικερς: Επιστρέφει ο Έιτον, αμφίβολος ο Λεμπρόν με Νικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα έχουν στην διάθεσή τους τον ΝτεΆντρε Έιτον για το μεγάλο ματς με τους Νιού Γιόρκ Νικς, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία άνετη νίκη κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς και τώρα… επιστρέφουν στα δύσκολα. Πιο συγκεκριμένα, οι «Λιμνάνθρωποι» θα φιλοξενήσουν την Κυριακή (8/3, 21:30) τους Νιού Γιόρκ Νικς.

Όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός, οι Λεμπρόν Τζέιμς και Μαξ Κλέμπερ παραμένουν αμφίβολοι για την αναμέτρηση, ενώ εκτός θα είναι οι Μπρόνι Τζέιμς και Αντού Τιέρο, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στους Σάουθ Μπέι Λέικερς.

Στην ενημέρωση των Λέικερς δεν υπάρχει το όνομα του ΝτεΆντρε Έιτον και έτσι όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.