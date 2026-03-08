Ο Κάρι περιμένει ακόμα έναν αστέρα στους Ουόριορς

Σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς, ο Στεφ Κάρι περιμένει πως την επόμενη σεζόν θα έχει για συμπαίκτη έναν ακόμα αστέρα, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς διανύουν μία δύσκολη σεζόν και φαίνεται πως έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους στο καλοκαίρι. Μάλιστα, ο Στεφ Κάρι περιμένει πως τη νέα αγωνιστική περίοδο θα έχει δίπλα του έναν ακόμα αστέρα.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του «ESPN», ο «Σεφ Κάρι» πιστεύει πως στην off-season οι «Πολεμιστές» θα καταφέρουν να υπογράψουν έναν σούπερσταρ, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Λεμπρόν Τζέιμς. Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δύο ονόματα που αναφέρθηκαν είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσουν από Μιλγουόκι Μπακς και Λος Άντζελες Λέικερς αντίστοιχα.

Έτσι, μένει να φανεί αν οι Ουόριορς θα κάνουν ένα τελευταίο all-in για το πρωτάθλημα πριν αποφασίσει να αποσυρθεί ο Κάρι.