Οι Θάντερ πήραν την «μάχη» κόντρα στους Ουόριορς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, όμως πανηγύρισαν τη νίκη με 104-97.

Οι Θάντερ είχαν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι Ουόριορς διατηρούσαν επαφή με το σκορ, προκαλώντας προβλήματα στους γηπεδούχους, που ίδρωσαν για να φτάσουν στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 50-15 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση της δυτικής περιφέρειας, με τους Ουόριορς να πέφτουν στο 32-31.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Γκι Σάντος να ξεχωρίζει για τους ηττημένους, έχοντας 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.

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