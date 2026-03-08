Με κυρίαρχο Γιάννη οι Μπακς λύγισαν τους Τζαζ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, οδηγώντας τους Μιγλουόκι Μπακς στη νίκη απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με 113-99.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής με 9/12 δίποντα και 9/15 βολές.

Το ματς

Οι Μπακς μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 24-13, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 7 πόντων (51-44).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο τα «Ελάφια», διατήρησαν το προβάδισμα των εφτά πόντων (83-76), για να πατήσουν ξανά... γκάζι στην τελευταία περίοδο, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 27-35 παραμένοντας «ζωντανοί» στην μάχη για το play in tournament, ενώ οι Τζαζ έπεσαν στο 19-45.

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