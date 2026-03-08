Οι Χοκς πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Σίξερς

Οι Ατλάντα Χοκς ήταν οι μεγάλοι νικητές στην αναμέτρηση με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 125-116.

Οι Σίξερς έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς και προηγήθηκαν με 28-38 στην λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου, όμως στη συνέχεια οι Χοκς έβγαλαν αντίδραση, κάνοντας την ανατροπή στη τρίτη περίοδο (97-94).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι την λήξη του αγώνα, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Ταϊρί Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 31 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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