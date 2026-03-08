Μάρκοβιτς: «Μετά το +11, εξαφανιστήκαμε από το παρκέ»

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Νέναντ Μάρκοβιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχικά, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Περιστέρι και στον Βασίλη Ξανθόπουλο. Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε ακριβώς με τον τρόπο που θέλαμε και για τον οποίο είχαμε προετοιμαστεί. Ήμασταν καλοί, ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια των πρώτων 20’ κι ήμασταν συνεχώς μπροστά στο σκορ.

Ακόμα και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μπήκαμε δυνατά, φτάνοντας τη διαφορά στους 11 πόντους. Όμως, από εκείνο το σημείο και μετά, εξαφανιστήκαμε από το παρκέ. Σταματήσαμε να υλοποιούμε το επιθετικό μας πλάνο, σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα.

Το Περιστέρι ανέβασε την ένταση και την πίεσή του κι εμείς χαθήκαμε τελείως. Είναι ενδεικτικό ότι, μετά τους 43 πόντους που πετύχαμε στο πρώτο μέρος, σκοράραμε μόλις 20 πόντους στα επόμενα 18’. Αυτή σίγουρα δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε. Ήταν ένα πολύ κακό εικοσάλεπτο για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο».



Όταν ρωτήθηκε για την διαφορά στην απόδοση του Πανιωνίου στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο 20λεπτο κι αν αυτό είχε να κάνει με την κούραση ή την έλλειψη αγώνων, απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, καθώς παίξαμε φιλικά παιχνίδια και κάναμε προπονήσεις. Θεωρώ πως το ζήτημα ήταν περισσότερο πνευματικό κι έλλειψης πειθαρχίας».