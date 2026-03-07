Προπαγάνδα stop από τον Παναθηναϊκό: «Καμία επίθεση όπως τη βάφτισε ο ΠΣΑΚ της Δίελα»

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην τραγελαφική ανακοίνωση του ΠΣΑΚ, στον οποίο γραμματέας είναι η αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ιωάννα Δίελα, κάνοντας λόγο για επίθεση και καταδίκες…

Πιο συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός βγάζει στη σέντρα τους εμπνευστές της ανακοίνωσης του συνήθως… μουγγού ΠΣΑΚ. Κατά σύμπτωση σήμερα εμφανίστηκε καταδικάζοντας την «επίθεση».

Μόνο που όπως προκύπτει από τα γεγονότα η διαμάχη ήταν μεταξύ οπαδών που είχε φέρει ο Ολυμπιακός στην αποστολή του, και οπαδών του Παναθηναϊκού που απάντησαν στις προκλήσεις. Όλα τα παραπάνω τα αναφέρει ο Παναθηναϊκός μέσω κύκλων που διέρρευσαν αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν κύκλοι του Παναθηναϊκού Α.Ο.:

«Ουδεμία εντύπωση προκάλεσε η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-Καλαθοσφαιριστριών (ΠΣΑΚΚ), του οποίου η ειδική γραμματέας είναι αθλήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Η επιλογή του να «βαφτιστεί» επίθεση στην αποστολή τα όσα διαδραματίστηκαν μόνο τυχαία δεν είναι, παρότι φαίνεται ξεκάθαρα από διάφορες λήψεις ότι η αποστολή του Ολυμπιακού δεν δέχεται καμία επίθεση.

Φυσικά, δεν περιμένουμε από αυτό το όργανο να κάνει τοποθέτηση για άλλα δρώμενα του παιχνιδιού και για τον τρόπο που… συνοδεύονται οι συναθλητές και οι συναθλήτριές τους.

Για τα Μέσα που έκαναν απευθείας αναπαραγωγή, χωρίς διασταύρωση και έρευνα, των βίντεο που τους έστειλαν, πάλι δεν χρειάζονται λόγια».