Μίλιτσιτς: «Το πήραμε προσωπικά για το Κύπελλο - Να είμαστε έτοιμοι πνευματικά με τον ΠΑΟΚ»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στη σημασία που έπαιξε ο αποκλεισμός του Άρη στο Κύπελλο από το Μαρούσι για τη σημερινή νίκη απέναντι στον ίδιο αντίπαλο για το πρωτάθλημα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Κροάτης τεχνικός του Άρη ανέφερε:

«Είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε στις νίκες μετά το Κύπελλο. Δεν παίξαμε καλά εκεί και ήταν ντροπή για εμάς (σ.σ. ήττα από το Μαρούσι). Δείξαμε διάθεση και αποφασιστικότητα σήμερα. Το πήρα προσωπικά και εγώ και οι παίκτες για να πάρουμε εκδίκηση για το Κύπελλο, θέσαμε τον τόνο από την αρχή και αξίζαμε τη νίκη. Μετά το Κύπελλο οι παίκτες ήξεραν ο καθένας τι λάθη είχε κάνει. Δε θέλω να πάω πίσω, πήραμε το μάθημά μας, ήμασταν σκληροί και επιθετικοί σήμερα, και προχωράμε».

Για τα 14/26 τρίποντα: «Βρήκαμε καλή ισορροπία στην κυκλοφορία της μπάλας και εκτελέσαμε καλά σουτ. Οι παίκτες μου δεν ήταν εγωιστές και μοίραζαν την μπάλα και άνοιγαν τους χώρους στο γήπεδο».

Για το επόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ: «Έχουμε σκαμπανεβασματα ως ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη και δε θέλουμε να πάρει επιθετικά ριμπάουντ γιατί είναι η καλύτερη ομάδα στον τομέα αυτό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, να δουλέψουμε σκληρά στις προπονήσεις. Τώρα δεν έχουμε δύο παιχνίδια την εβδομάδα και έχουμε χρόνο. Θα παίξουμε σκληρά και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».