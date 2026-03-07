Κουβάλησε… οπαδούς στην κλειστή Λεωφόρο ο Ολυμπιακός - Προκαλούσαν με χειρονομίες (vid)

ΕΟΚ και ΔΕΑΒ πιάστηκαν στον ύπνο καθώς σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, ο επίσημος Ολυμπιακός δήλωσε… οπαδούς άσχετους με την αποστολή και την ομάδα. Το SDNA ήταν «παρών».

Η παρουσία τους έφερε κόσμο έξω από τη Λεωφόρο μετά τη λήξη του αγώνα καθώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού προκαλούσαν μέσα στο γήπεδο με χειρονομίες εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν υπήρχαν θεατές καθώς σε κανέναν άλλο αγώνα με κόσμο δεν είχαν εμφανιστεί ξανά.

Κάθε ομάδα είχε δικαίωμα να δηλώσει 10 μέλη. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε λόγω του κεκλεισμένων των θυρών να φέρει ανάμεσά τους κάποιους γνωστούς οπαδούς της Θύρας 7.

Μέσα στο γήπεδο χειρονομούσαν, αλλά έξω αποχώρησαν γρήγορα και ειρηνικά με τη συμβολή των γηπεδούχων και της ΕΛΑΣ.

Μπαίνοντας στο πούλμαν προχώρησαν σε νέες χειρονομίες και λεκτικές αντιπαραθέσεις με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που είχαν συγκεντρωθεί.

Στη συνέχεια όπως καταγγέλουν οι φιλοξενούμενοι με βίντεο που μοιράστηκε μέσα από το πούλμαν, οπαδοί του Παναθηναϊκού πλησίασαν στο λεωφορείο του ΟΣΦΠ πετώντας ένα μπουκάλι ενώ αστυνομικός χτύπησε τον υπεύθυνο ασφαλείας του τριφυλλιού που επιχειρούσε να κατευνάσει τα πνεύματα.

Ολα ξεκίνησαν από τις προκλητικές ενέργειες των μελών της αποστολής του Ολυμπιακού, γεγονότα που δεν αποτυπώνονται στο βίντεο το οποίο δείχνει μόνο την κατάληξη των όσων έκαναν οι φιλοξενούμενοι πριν και μετά τον αγώνα.