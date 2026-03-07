«Χωρίς τον Σπανούλη η Μονακό κόντρα στην Σολέ»

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα κοουτσάρει την Μονακό στην αναμέτρηση με την Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα καθίσει στον πάγκο της Μονακό στην αναμέτρηση με την Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η L'Equipe .

«Ακόμα μία βόμβα στη Μονακό, η οποία παραμένει σε δύσκολη κατάσταση. Όπως αναφέρουν πολλά media και επιβεβαιώνει η Equipe, η ομάδα δεν θα έχει τον προπονητή της στον αποψινό αγώνα με την Σολέ. Αυτό μετά από ένα πολύ έντονο φινάλε στον αγώνα της EuroLeague, στον οποίο ο Σπανούλης δεν μίλησε στα media» αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

«Όπως και οι παίκτες, έτσι και ο Σπανούλης έχει υποφέρει από καθυστέρηση στην πληρωμή των μισθών του. Βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του τριετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει με την ομάδα» προσθέτει η L'Equipe.