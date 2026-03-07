Παπανικολόπουλος: «Είναι μια νίκη πιο κοντά στον στόχο - Να πάρουμε τα εντός έδρας παιχνίδια»

Είναι μια νίκη πιο κοντά στον στόχο δήλωσε ο Νίκος Παπανικολόπουλος στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την μεγάλη νίκη της Καρδίτσας επί της Μυκόνου, ενώ τόνισε πως πρέπει η ομάδα του να πάρει τα εντός έδρας παιχνίδια.

Η Καρδίτσα «υπέταξε» την Μύκονο στον κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» με 103-77, και πήρε μια τεράστια βαθμολογική ανάσα για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο προπονητής των Θεσσαλών, Νίκος Παπανικολόπουλος σε δηλώσεις του στάθηκε στην καλή εικόνα της ομάδας του, τον στόχο της παραμονής αλλά και στο ενδεχόμενο η Καρδίτσα να έχει αδικήσει τον εαυτό της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικου:

«Ήταν μια καλή εικόνα, τα παιδιά από την διακοπή και μετά αλλά και μια δύσκολη ήττα στο Μαρούσι, δούλεψαν πολύ σκληρά, ξεκουράστηκαν που ήταν πολύ βασικό μετά από αυτό που περάσαμε από την 1η Γενάρη μέχρι την διακοπή. Δείξανε ότι το θέλανε, έχει πολύ δρόμο ακόμα.

Είναι μια νίκη πιο κοντά στον στόχο, θέλουμε να πάρουμε τα εντός έδρας παιχνίδια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα εκτός έδρας για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία.

Μπορεί να χάσαμε μερικά παιχνίδια στην λεπτομέρεια, παίξαμε κάποια εξαιρετικά παιχνίδια στην Ευρώπη και τα χάσαμε αλλά δεν έχει αδικήσει τον εαυτό της η ομάδα. Είναι αντικειμενικές συνθήκες, όταν παίζεις σε 45 μέρες 10 εκτός έδρας παιχνίδια και παίζεις στην Άλμπα και την ΑΕΚ, λογικό είναι και το φρόνιμα των παιδιών πέφτει και η κούραση να είναι μεγάλη. Λογικά πράγματα έχουνε γίνει, εγώ δεν βλέπω κάτι παράλογο».