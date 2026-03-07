Μπούτσκος ενόψει Ολυμπιακού: «Έφερε ιδιαίτερη αύρα ο Τρινκιέρι, να ανταποκριθούμε πνευματικά»

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και ξεκινά το απαιτητικό πρόγραμμα του Μαρτίου, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με μία δύσκολη αποστολή.

Το μεσημέρι της Κυριακής (8/3, 13:00) αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL και όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena και με την συμμετοχή όλων των παικτών, οι οποίοι θα βρίσκονται με την αποστολή στην Αθήνα και εκεί θα αποφασιστεί ποιος ξένος θα μείνει εκτός εξάδας.

Ο Παντελής Μπούτσκος, που θα είναι πρώτος προπονητής ως το τέλος της φετινής σεζόν, θα κοουτσάρει ουσιαστικά για πρώτη φορά την ομάδα του ΠΑΟΚ και αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό τόνισε:

«Με μία ιδιαίτερη αύρα που έφερε με την παρουσία του ο κόουτς Τρινκιέρι, προετοιμαζόμαστε για μία πολύ απαιτητική αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό. Αρχικά οφείλουμε να ανταποκριθούμε πνευματικά στις απαιτήσεις ενός physical game ,αλλά κυρίως να καταφέρουμε να ‘’χακάρουμε ‘’ το timing με το οποίο ο αντιπάλός μας κυκλοφορεί την μπάλα υποδειγματικά, μέσα από διάφορα επιθετικά concepts με πολλαπλές επιλογές.

Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρο μας. Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας να παίζει με ένταση, να παίζει στοχευμένα και να παλεύει για κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία».