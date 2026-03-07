Πρώτη προπόνηση για την PAOK Special Team (pics)

Η ΠΑΟΚ Special Team, η ομάδα του Δικεφάλου για άτομα με αναπηρία, η οποία αποτελεί μέλος των “ασπρόμαυρων” ακαδημιών, πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση, παρουσία σύσσωμης της ανδρικής ομάδας!

Σπουδαία μέρα για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Η PAOK Special Team πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση, παρουσία σύσσωμης της ανδρικής ομάδας.

«Οι αθλητές μας μπήκαν στο γήπεδο και απέδειξαν ότι το μπάσκετ είναι για όλους» ανέφερε σχετικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με την ακαδημία μπάσκετ ΠΑΟΚ Special Team να αφορά άτομα με αναπηρία (Αυτισμό, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down), ηλικίας 14-30 ετών και να λειτουργεί στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου προγράμματος των ακαδημιών του Δικεφάλου

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται σε ασφαλές και πλήρως υποστηρικτικό περιβάλλον, με τη συνεργασία εξειδικευμένων προπονητών, ειδικών παιδαγωγών και θεραπευτών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε ομάδας, με στόχος να είναι η σωματική ανάπτυξη, η κοινωνικοποίηση, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η χαρά της συμμετοχής στον ομαδικό αθλητισμό.