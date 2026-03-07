Καραποστόλου ενόψει Παναθηναϊκού: «Να δούμε ομαδικό μπάσκετ στην επίθεση και ένταση στην άμυνα»

Ο Σωτήρης Καραποστόλου προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό AKTOR και ξεκαθάρισε τα πράγματα που θέλει να δει από την ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι το πρώτο μας παιχνίδι, μετά τη διακοπή για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλαδας, αλλά και της FIBA για τις εθνικές ομάδες απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η οποία διαθέτει τη φετινή σεζόν ένα μπάτζετ, που ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Έρχεται στο Ιβανώφειο, μετά την εκτός έδρας ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της EuroLeague, αλλά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να αγωνίζεται, ανά δύο μέρες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Είχαμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε αυτή την περίοδο της διακοπής και να ανακάμψουν οι τραυματίες μας και παράλληλα να δουλέψουμε αρκετά πράγματα, που θέλουμε να δούμε μέχρι το τέλος αυτής της μπασκετικής χρονιάς.

Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον αυριανό αγώνα, είναι να δούμε ουσιαστικά ό,τι δουλέψαμε με τους παίκτες μας και να ‘χτίσουμε’ πάνω σε αυτές τις μέρες που προπονηθήκαμε, βλέποντας ομαδικό μπάσκετ στην επίθεση, μαζί με ενέργεια και ένταση στην άμυνά μας.

Φυσικά παίζουμε στην έδρα μας, οπότε όπως πάντα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι, πάντα με τον κόσμο στο πλευρό μας».