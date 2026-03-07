Σάκοτα: «Χωρίς ματς για τρεις εβδομάδες είσαι εκτός ρυθμού - Να συνεχίσουμε έτσι»

Μετά την άνετη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού, καθώς η ομάδα του δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Πιστεύω ότι όποιος ασχολείται λίγο με τον αθλητισμό ξέρει ότι με τρεις εβδομάδες χωρίς παιχνίδια είσαι εκτός ρυθμού. Οπότε, κάποια πράγματα στο παιχνίδι που δεν μας βγήκαν μπορεί να έχουν σχέση με τον ρυθμό. Είμαστε ευχαριστημένοι, συνεχίζουμε. Τα παιχνίδια έρχονται κάθε τρεις μέρες.

Όσες φορές παίζουμε καλή άμυνα, έχουμε γρήγορους παίκτες, δημιουργούμε κάποιες φάσεις που είναι εντυπωσιακές. Δεν μπορείς να το ζητάς. Αυτό βγαίνει από το παιχνίδι, όσο παίζουμε καλή άμυνα».