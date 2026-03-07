Λάσο: «Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ριμπάουντ και κάναμε λάθη»

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Εφές από τη Βιλερμπάν στάθηκε στα ριμπάουντ και στα λάθη, που κόστισαν για την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν κοιτάς τα στατιστικά, ειδικά τα ποσοστά, είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Αλλά υπήρχαν δύο παράγοντες που μας εμπόδισαν να πάρουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ριμπάουντ και κάναμε λάθη.

Αν σκεφτείς τα 11 επιθετικά ριμπάουντ τους και τα 20 λάθη μας, αυτό σημαίνει 31 περισσότερες κατοχές. Όταν έχεις 31 λιγότερες κατοχές από τον αντίπαλό σου, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις παιχνίδια. Η ομάδα πρέπει να το καταλάβει αυτό πολύ καλά. Αυτοί είναι δύο θεμελιώδεις παράγοντες στο μπάσκετ.

Δεν το βλέπω αυτό ως θέμα παραίτησης ή απόλυσης από τον σύλλογο. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η ήττα ήταν απογοητευτική, αλλά δεν είμαι μόνο απογοητευμένος σήμερα (σ.σ. χθες). Μερικές φορές όταν κερδίζεις, μπορείς να αγνοήσεις τα προβλήματα, αλλά όταν χάνεις, τα προβλήματα φαίνονται μεγαλύτερα. Νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα ριμπάουντ και τα λάθη».