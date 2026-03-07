Σαν να μην έλειψε ποτέ: Η εμφάνιση του Τέιτουμ 298 μέρες μετά τον τραυματισμό του (vid)

Οι Μπόστον Σέλτικς αναμετρήθηκαν στο «TD Garden» με τους Ντάλας Μάβερικς και πήραν μία εύκολη νίκη. Οι Κέλτες κυριάρχησαν στο παρκέ και κατάφεραν να επικρατήσουν τελικά με 120-100. Φυσικά, όλα τα βλέμματα ήταν καρφωμένα πάνω στον Τζέισον Τέιτουμ.
Ο 28χρονος μετά από 298 μέρες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, καθώς θυμίζουμε πως είχε υποστεί πέρσι ρήξη αχίλλειου. Στα 27:10 που έμεινε στο παρκέ είχε 15 πόντους (6/16 σουτ, 3/8 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη, δείχνοντας με το… καλημέρα πως είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του.