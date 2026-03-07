Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός - EuroLeague: Στο ίδιο έργο θεατές

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Ολυμπιακό που είναι εντάξει με το να κερδίζει σερί παιχνίδια, τον Παναθηναϊκό που αρνείται να λύσει τα θέματα του και συνεχίζει να μετράει τίτλους και τη Euroleague που συνεχίζει να εκτίθεται με τα εκτελεστικά όργανα των Μποντιρόγκα - Ιερεθουέλο.

Η ατάκα “στο ίδιο έργο θεατές”, μοιάζει να ταιριάζει καλύτερα από κάθε άλλη για να αναλύσουμε το χθεσινό ντέρμπι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που βρήκε μεγάλο και δίκαιο νικητή τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν καλύτερη, ήταν πιο έτοιμη και προετοιμασμένη και αγωνιστικά και πνευματικά, κατάφερε να καλύψει τις σημαντικές απουσίες της και να πάρει την νίκη.

Την ίδια ώρα, για ένα ακόμα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το γνωστό ανέτοιμο πρόσωπο του, δείχνοντας να μην… καίγεται και τόσο για την νίκη. Ο coach Αταμάν δεν έδειξε να έχει προετοιμάσει την ομάδα του όπως έκανε στον τελικό της Κρήτης και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Ερωτηματικό επίσης αποτελεί γιατί ο Παναθηναϊκός πέταξε ένα ολόκληρο εικοσάλεπτο. Ερωτηματικό επίσης αποτελεί γιατί προτιμήθηκε ο Τολιόπουλος από τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει ξεκάθαρο ρόλο στην ομάδα και παρά το τραγικό επιθετικό πρόσωπο της ομάδας στο πρώτο μέρος, ο Τολιόπουλος δε χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Έχοντας μάλιστα κάνει καταπληκτικό παιχνίδι στο ΣΕΦ στον αγώνα πρωταθλήματος.

Γενικά ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα ματς όπου το “πρέπει” ήταν τεράστιο, αλλά ήταν ένα ματς που δεν έδινε τίτλο, δεν ήταν αυτός που έπρεπε.

Στο ίδιο έργο θεατές και στο κομμάτι της διαιτησίας. Σε ένα ακόμα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός “σφαγιάστηκε” στο πρώτο ημίχρονο από τα εκτελεστικά όργανα του Ντάνι Ιερεθουέλο και μάλιστα υπό το βλέμμα του Τσους Μπουένο ο οποίος βρέθηκε στα επίσημα του ΣΕΦ. Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο Πέρεθ και ο Πέτεκ έδωσαν πραγματικό… ρεσιτάλ για τα αφεντικά τους τελειώνοντας το πρώτο εικοσάλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει εκτελέσει 10 βολές και να έχει κάνει μόλις 5 φάουλ, ενώ ο Παναθηναϊκός να μην έχει εκτελέσει καμία και να έχει κάνει 11 φάουλ. Και για να προλάβουμε τους… άμπαλους. Το θέμα δεν είναι η καταμέτρηση των βολών. Ή μάλλον δεν είναι μόνο η καταμέτρηση των βολών. Είναι το θέμα των κριτηρίων. Γιατί δε μπορεί να διαμαρτύρεται ο Ναν και να δέχεται τεχνική ποινή και ο Παπανικολάου να τη βγάζει… άβρεχτος. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έπρεπε κανονικά να έχει δεχθεί αντιαθλητικό φάουλ και τεχνική ποινή και να έχει αποβληθεί. Αλλά τίποτα από τα δύο.Δε γίνεται να επιτίθεται ο Τζόουνς στον Σλούκα και να δέχονται τεχνική ποινή και οι δύο, εξισώνοντας το θύμα με τον θύτη. Αλλά προφανώς οι διαιτητές δεν έχουν ούτε τις… σφυρίχτρες, ούτε τα… άντερα για να σφυρίξουν όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί.

Στο ίδιο έργο θεατές και στην κατάταξη. Για μια ακόμα εβδομάδα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, έμεινε και πάλι χαμηλά στη βαθμολογία (και ήταν και τυχερός λόγω των υπόλοιπων αποτελεσμάτων) και έκανε και πάλι πιο δύσκολη τη ζωή του, μιας και πλέον βρισκόμαστε μια στροφή λιγότερη προς το τέλος της regular season.

ΥΓ1: Αν μη τι άλλο αστεία η απόφαση και η αντιμετώπιση των ανθρώπων του Ολυμπιακού απέναντι στον αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος ήθελε να πάει στο γήπεδο του αγώνα να κάνει προπόνηση δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει στον σύλλογο του Ολυμπιακού και τα σύνδρομα που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των πολλών ετών παρουσίασης συγκεκριμένων ανθρώπων. Μικρότητα και μικροπρέπεια.

ΥΓ2: Μιας και η κουβέντα στα σύνδρομα που έχουν αναπτυχθεί σε συγκεκριμένους ανθρώπους της ομάδας του Πειραιά. Πήγαν οι αθεόφοβοι και ζήτησαν μέσω… τρίτων από τον Ματίας Λεσόρ να βγάλει τη μπλούζα που φόραγε και ήταν μπλούζα συνδέσμου φίλων του Παναθηναϊκού. Αστειότητες, μικρότητες και μικροπρέπειες. Το θέμα είναι γιατί δεν πήγαν να το ζητήσουν από τον ίδιο.

ΥΓ3: Άραγε, όλοι αυτοί που απαιτούσαν από τον Λεσόρ να βγάλει τη μπλούζα του, επειδή λένε υποκινούσε τη βία (απολύτως καμία σχέση, κανένα υπονοούμενο) που ήταν όταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν ρατσιστικές επιθέσεις στον Ματίας Λεσόρ στην Κρήτη; Ξέρετε που ήταν; Έκαναν χαβαλέ με τους δημοσιογράφους για να συμμαζέψουν τα… ασυμμάζευτα.

ΥΓ4: Οι διαιτητές για μία ακόμα φορά ντρόπιασαν τους εαυτούς τους και τη διοργάνωση. Και ΟΚ. Τους εαυτούς τους δεν τους ενδιαφέρει να τους ντροπιάζουν. Προφανώς έχουν τους λόγους τους. Τη διοργάνωση ποιος τους δίνει το δικαίωμα να τη ντροπιάσουν. Οι ανεκδιήγητοι αυτοί διαιτητές παρουσίασαν αυτή την εικόνα μπροστά στα μάτια του Τσους Μπουένο. Του νέου CEO της Euroleague. Ο οποίος καθόταν στα επίσημα του ΣΕΦ πλάι-πλάι με τον προσφάτως καθαιρεμένο Γ.Γ. του ΕΣΑΚΕ και όπως είδαμε από τα πλάνα ήταν όλο γέλια και χαρές.

ΥΓ5: Τόσες συνεντεύξεις έδωσε χθες ο Τσους Μπουένο, ένας δε βρέθηκε να τον ρωτήσει για το χάλι της διαιτησίας; Αυτός είναι ο τελευταίος που φταίει, γιατί μόλις ανέλαβε καθήκοντα, αλλά να μας πει τη γνώμη του. Γιατί άραγε κάνει το τζιζ το θέμα διαιτησίας σε συγκεκριμένα ΜΜΕ;

ΥΓ6: Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει με τον Κώστα Παπανικολάου. Ο μανδύας του καλού παιδιού πλέον δεν είναι μόνο στα επίσημα είναι και στο παρκέ. Η μπουνιά του αρχηγού στην… και καλά προσπάθεια για άμυνα, έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν και περνάει ατιμώρητη. Αν ύπαρχε ένας διαιτητής να την τιμωρήσει όπως θα έπρεπε θα έμπαινε και ένα τέλος. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει.

ΥΓ7: Λάβαρο Μποντιρόγκα. Τα πράγματα είναι απλά. Ο Παναθηναϊκός με την απόφαση του να κατεβάσει το λάβαρο του Σέρβου παίκτης και νυν παράγοντα, από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού του 2000 στη Θεσσαλονίκη ήθελε να δείξει την έντονη ενόχληση του στην προφανή αδυναμία του Σέρβου να “καθαρίσει” τους κόλπους της διαιτησίας μετά από 2+ χρόνια παρουσίας του στην κορυφή της διοργάνωσης. Ήταν μια συμβολή κίνηση με έντονη δυναμική. Ο Παναθηναϊκός ούτε ακυρώνει, ούτε αμαυρώνει, ούτε ξεχνάει τους ανθρώπους που έβαλαν την υπογραφή τους στο να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Η τεράστια προσφορά του αθλητή Ντέγιαν Μποντιρόγκα στον Παναθηναϊκό δεν θα σβηστεί/ξεχαστεί ποτέ και από κανέναν. Όμως αυτά που έχει κάνει και αυτά που ΔΕΝ έχει κάνει ο παράγοντας Μποντιρόγκα έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Και καλό θα είναι είτε να βρει λύσεις για το καλό της διοργάνωσης, είτε αν δε μπορεί να τις βρει να αποχωρήσει και να έρθει ο επόμενος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός άργησε να αντιδράσει. Και άργησε πολύ.

ΥΓ8: “Είδατε τι μάχες δίνουν ομάδες με κορυφαία ρόστερ στη 10η και στην 11η θέση” είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ένας κορυφαίος τεχνικός με ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δε μαθαίνει ποτέ από τα λάθη του και επιμένει να κάνει το ίδιο λάθος. Να είναι αλαζόνας. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Αν είναι ΟΚ ο coach με τις σερί νίκες και τις ελάχιστες κούπες είναι δικό του θέμα.

ΥΓ9: Το ότι κάποιοι φτάσανε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μιλάει για διαιτησία στην ανάπαυλα του αγώνα καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει.

ΥΓ10: Νιλικίνα 1 φάουλ με άμυνα πάνω στον Ναν, Μιλουτίνοφ ούτε ένα φάουλ, Τζόζεφ ούτε ένα φάουλ... Για να καταλάβετε τι εννοούμε όταν κάνουμε λόγο για διαφορετικά κριτήρια.