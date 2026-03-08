Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός - Στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός

Η 20η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (8/3) με δύο αναμετρήσεις.

Την Κυριακή (8/3) θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Στις 13:00 θα γίνει το πρώτο τζάμπολ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ. Τζιοπάνος, Θεονάς και Χατζημπαλίδης θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση, με το ματς να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, θα ξεκινήσει ο τελευταίος αγώνας της αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί εκτός έδρας, στο Ιβανώφειο, με τον Ηρακλή. Και αυτό το ματς θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ και διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος, Σκανδαλάκης και Τσάνταλη.

13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR