Το σοκ του Χέις - Ντέιβις on camera και η δήλωση του Χουάντσο «δείχνουν» πολλά για τη διαιτησία του ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός ήταν «θωρακισμένος» από την Euroleague σε ακόμα μία αναμέτρηση και οι αντιδράσεις δύο παικτών που συνήθως δεν ασχολούνται με τη διαιτησία, του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, «μαρτυρούν» πολλά για τις αποφάσεις των ρέφερι στο ντέρμπι.

Οι Πειραιώτες βρήκαν... συμμάχους στα πρόσωπα των Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ και Σάσο Πέτεκ και το ντέρμπι βάφτηκε «ερυθρόλευκο», με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ξεπερνάει τα προβλήματα των απουσιών και τους «πράσινους» να μένουν από ενέργεια στην τελική ευθεία, ύστερα από το 8vs5 του πρώτου ημιχρόνου.

Όμως, όσα έγιναν στο ΣΕΦ φέρνουν το «τριφύλλι» στα... χαρακώματα με τη διοργανώτρια αρχή και τον αρχιδιαιτητή, Ντάνιελ Ιερεθουέλο. Ειδικά όταν πριν από μία εβδομάδα είχε προηγηθεί το non call στο φάουλ του Καβαλίερ στον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, που είδε όλη η Ευρώπη εκτός από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Ισπανό Χουάν Κάρλος Γκαρσία, που βρισκόταν μπροστά στη φάση.

Οι «πράσινες» αντιδράσεις στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής «μαρτυρούν» πολλά για τις αποφάσεις των ρέφερι.

Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, που σπανίως ασχολείται με τη διαιτησία, «πιάστηκε» από την κάμερα ουκ ολίγες φορές να είναι σε... σοκ. Ο "NHD" ήταν φανερά εκνευρισμένος από διαδοχικές φάσεις που του γίνονταν φάουλ, αλλά δεν σφυρίζονταν, την ώρα που οι διαιτητές είχαν αντίθετα κριτήρια στην άλλη άκρη του παρκέ. Ειδικά το... απορημένο βλέμμα του «έλεγε» πολλά, ακόμα και χωρίς φωνές προς τους διαιτητές.

Παρόμοιος ήταν και ο εκνευρισμός του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ ήταν έξαλλος με τους συμπατριώτες του ρέφερι, λέγοντας στο "flash interview" του ημιχρόνου: «Πρέπει να σταματήσουμε τις αγκαλιές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πήραν πολλά φάουλ κι εμείς όχι», ύστερα από ερώτηση για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του.

Προφανώς, με τις διαιτητικές αποφάσεις «έβραζε» και ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός διαπίστωσε από το πρώτο λεπτό τι γινόταν και προς τα... πού πάει το πράγμα, όμως δεν διαμαρτυρήθηκε όπως άλλες φορές. Ο λόγος έχει να κάνει με την πρόσφατη ποινή που του επιβλήθηκε από την Euroleague. Ο Αταμάν μετά το ματς με την Παρί τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική αποκλεισμού με αναστολή, με τη διοργανώτρια αρχή να τονίζει πως η ποινή θα τεθεί σε ισχύ αν επαναληφθεί αντίστοιχο πειθαρχικό παράπτωμα του έμπειρου προπονητή. Έτσι, ο 60χρονος κόουτς αντιλαμβανόμενος το ευρύτερο διακύβευμα έμεινε σιωπηλός, αν και μέσα του... έβραζε.

Η Euroleague, δηλαδή ο Ιερεθουέλο, έστειλε στο ΣΕΦ δύο Ισπανούς ρέφερι και όλοι θεωρούσαν πως θα απέδιδαν δικαιοσύνη, παίζοντας «50-50» το ντέρμπι. Όμως, αυτό έμεινε μόνο στα... ευχολόγια.

Στην πράξη, τα κριτήρια των διαιτητών ήταν πολύ διαφορετικά, φέρνοντας και πάλι «πολεμικό κλίμα» στις σχέσεις του «τριφυλλιού» με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και τους ανθρώπους της.