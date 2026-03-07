Οι Σπερς έκαναν επικό comeback κόντρα στους Κλίπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέστρεψαν από το -20 κόντρα στους Κλίπερς, πανηγυρίζοντας τη νίκη (116-112) με μυθική ανατροπή.

Οι Κλίπερς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 25-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 21-34 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +20 (46-66).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Σπερς βγήκαν μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 35-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μείωσαν στους 11 πόντους (81-92), μπαίνοντας ξανά στην διεκδίκηση της νίκης.

Οι Τεξανοί συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και τρέχοντας επί μέρους 35-20 στην τελευταία περίοδο, ολοκλήρωσαν την επική ανατροπής τους, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη, όπως εξελίχθηκε ο αγώνας.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σπερς, με τον Καουάι Λέοναρντ να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς έχοντας 30 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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