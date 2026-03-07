Άνετο πέρασμα των Νικς από το Ντένβερ

Οι Νιου Γιορκ Νικς έστησαν πάρτι στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (142-103)

Οι Νάγκετς ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου προηγήθηκαν με 29-27, αφού στη συνέχεια οι Νεοϋορκέζοι κυριάρχησαν και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 52-65.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Νικς είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν με μεγάλη ευκολία στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 41-23, με τους Νάγκετς να πέφτουν στο 39-24.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νεοϋορκέζους, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ξεχωρίζει για τους Νάγκετς έχοντας 38 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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