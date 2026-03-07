Μεγάλο διπλό των Χιτ στην Σάρλοτ

Οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 128-120

Οι δύο ομάδες που «μάχονται» για την απευθείας είσοδο στα playoffs, πρόσφεραν ένα εκπληκτικό ματς, με τους γηπεδούχους να «αυτοκτονούν» στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Οι Χόρνετς μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 101-98, όμως οι Χιτ έκαναν το comeback και με επί μέρους 19-30 ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 35-29 και πήραν προβάδισμα στην «μάχη» για την απευθείας πρόκριση στα playoffs, ρίχνοντας τους Χόρνετς στο 32-32.

Ο Τάιλερ Χίρο με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπράντον Μίλερ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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