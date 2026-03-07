Κωστούλας από το ΣΕΦ: «Φέτος είναι η χρονιά μας» (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε στο ΣΕΦ και παρακολούθησε το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, παραχωρώντας δηλώσεις στο Euroleague TV, μετά το τέλος του αγώνα.

Ο επιθετικός της Μπράιτον, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να δει την μεγάλη αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή μετά το τέλος του ματς, να τονίζει ότι φέτος είναι η χρονιά του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι πάντα ευχαρίστηση για μένα να βλέπω την προηγούμενη ομάδα μου. Μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ, μου αρέσει να βλέπω EuroLeague. Οταν μπορώ παρακολουθώ τους περισσότερους αγώνες και πάντα μου αρέσει να είμαι εδώ. Και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη. Η ομάδα αν δεν κάνω λάθος είναι πέντε σερί σεζόν στο Final Four, φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας».