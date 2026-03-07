Νιλικίνα για Λεσόρ: «Ανυπομονώ να τον δω πίσω στο παρκέ»

Ο Φρανκ Νιλικίνα, μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και την επικείμενη επιστροφή του πολύ καλού του φίλου, Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για το τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό: «Αυτή η νίκη σημαίνει πολλά. Ήταν μια πολύ καλή ομαδική νίκη, πολύ καλή εμφάνιση. Προφανώς, δεν είναι εύκολο όταν μας λείπουν παίκτες, ειδικά ο Σάσα και ο Τόμας, αλλά όλοι βγήκαν μπροστά και ήταν κάτι καταπληκτικό αυτό που κάναμε απόψε. Περιμένουμε να επιστρέψουν στην δράση».

Για τη σημασία της ομαδικότητας: «Είναι φανταστικό. Νιώθεις την στήριξη και ότι έχεις ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η ομάδα είναι δυνατή με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε χημεία και σήμερα τη νιώσαμε στο παρκέ. Το μόνο που είχε σημασία ήταν να πάρουμε τη νίκη και το δείξαμε, δούλεψε όλο αυτό. Η εμπιστοσύνη είναι μεγάλη λέξη και είναι μέρος της χημείας και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει το να κάνουμε μεγάλα πράγματα αυτή τη σεζόν».

Για το σκεπτικό του πριν το παιχνίδι που θα αναλάμβανε σημαντικό ρόλο στην αναμέτρηση: «Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Είμαι ευγνώμων που έχω τη δυνατότητα να παίζω τέτοια παιχνίδια. Το mindset μου ήταν το να δώσω όσα μπορώ στην ομάδα, να παίξω απλά και με το σωστό τρόπο, ελπίζοντας να πάρουμε τη νίκη. Έτσι σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι».

Για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ήταν κοντά στο να μπορέσει να παίξει στο σημερινό παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Είναι καλύτερο για εκείνον να επιστρέψει όταν νιώθει έτοιμος. Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο και μου είπε ότι έκανε την πρώτη του προπόνηση και του είπα “Φίλε, συγχαρητήρια”.

Καταλαβαίνω από που έρχεται, τέτοιου είδους τραυματισμοί, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αδερφός μου. Είμαι όσο χαρούμενος είναι και εκείνος. Είμαι πολύ χαρούμενος να τον βλέπω ξανά στο παρκέ. Ξέρω πως είναι να είσαι στον πάγκο εξαιτίας τραυματισμών, είναι το χειρότερο ως παίκτης. Ανυπομονώ να τον δω πίσω στο παρκέ».

Για τη συζήτηση στα αποδυτήρια μετά την ήττα στο Κύπελλο: «Είδαμε το παιχνίδι. Ήταν απλό, ήταν καλύτεροι, είχαν καλύτερο παιχνίδι από εμάς εκείνη τη μέρα. Συμβαίνει, αυτό είναι το μπάσκετ. Σήμερα ήταν σημαντικό για εμάς να ελέγξουμε όσα μπορούμε.

Κάναμε προπόνηση για το πως θα προσεγγίσουμε αυτό το παιχνίδι και κάναμε πολύ καλή δουλειά με το προπονητικό επιτελείο. Είχαμε μια πολύ καλή εβδομάδα προπονήσεων και δείξαμε στο γήπεδο όσα κάναμε στις προπονήσεις. Ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί για πολύ καλά πράγματα. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να εμπιστευτούμε τη διαδικασία».