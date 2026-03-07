Μπαρτζώκας στους παίκτες του: «Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός, ήταν ομαδική προσπάθεια» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μίλησε στους παίκτες των «ερυθρόλευκων» στα αποδυτήρια, δίνοντας εύσημα για την ομαδική προσπάθεια που κατέβαλαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων»:

«Είμαι ευγνώμων σε εσάς για αυτή την εμφάνιση. Παίξατε ως ομάδα. Σχεδόν όλοι οι παίκτες έπαιξαν από 20 λεπτά. Μοιράσαμε τον χρόνο και την ίδια στιγμή οκτώ παίκτες είχαν από οκτώ πόντους και πάνω.

Ήταν μία ομαδική προσπάθεια και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ. Παίξαμε σαν Ολυμπιακός απόψε και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλα τα εύσημα σε εσάς».