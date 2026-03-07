Τζόζεφ: «Ο Ναν είναι το… κεφάλι του φιδιού – Δεν ήταν μια βόλτα στο πάρκο»

Ο Κόρι Τζόζεφ, μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Κέντρικ Ναν, αλλά και για την ζωή στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Μια ομάδα με φανταστικούς φιλάθλους παγκόσμιας εμβέλειας. Ξέραμε πως δεν θα ήταν εύκολο το ματς και ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα ο Παναθηναϊκός. Στην επίθεση θα βρίσκαμε τρόπους να σκοράρουμε, αλλά έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Δεν θα ήταν μια… βόλτα στο πάρκο, όμως καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη

Ξέρουμε πως ο Ναν είναι φανταστικός παίκτης. Ήταν πολύ επιδραστικός στο δεύτερο μέρος. Ξέρουμε πως είναι το κεφάλι του… φιδιού. Έπρεπε να είμαι αποδοτικός στο τέλος των αμυνών. Έπρεπε να κάνω πολλά πράγματα στην άμυνα απόψε.

Είχαμε καλές προπονήσεις πριν από αυτό το ματς. Μας πείσμωσε η ήττα στο Κύπελλο. Σκεφτόμασταν αυτό το παιχνίδι, καθώς δεν δώσαμε το 100% μας και δεν παίξαμε όπως μπορούμε να παίξουμε. Ήταν κίνητρο να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό απόψε. Νιώθω καλύτερα μέρα με τη μέρα. Βρίσκω ρυθμό. Είχα καιρό να παίξω, με πήγε πίσω και ο τραυματισμός του. Με βοηθούν οι συμπαίκτες μου.

Έβλεπα και πριν έρθω στην Ευρώπη. Μου ταιριάζει το στυλ του Ολυμπιακιού και του Μπαρτζώκα. Μπορούν κι άλλους παίκτες να βγουν μπροστά και να βοηθώ. Αγαπάω το να βρίσκομαι εδώ και να παίζω. Έχω παίξει απέναντι σε κάποιους στο NBA. Η ζωή είναι απίστευτη στην Ελλάδα. Μέρα με τη μέρα καλυτερεύει ο καιρός. Το φαγητό είναι υπέροχο. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος».