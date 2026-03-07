Το 11-0 σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και το μήνυμα... κούπας από τον DPG (pic)

O Ολυμπιακός επέκτεινε το σερί του επί του Παναθηναϊκού στις 11 νίκες, όσον αφορά τα παιχνίδια στη Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να το σχολιάζει.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» μέσω ανάρτησής του αναφέρθηκε στο σερί που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός επί του αιώνιου αντιπάλου του, στέλνοντας μήνυμα κατάκτησης του τίτλου: «Όσο το σερί θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 για την 30η αγωνιστική και η τελευταία του ήττα από τον Παναθηναϊκό ήταν πριν πέντε χρόνια, όταν τον Φεβρουάριο του 2021 ο Παναθηναϊκός νίκησε με 88-77 στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά οι έντεκα τελευταίες συναντήσεις των «αιωνίων»: