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Το 11-0 σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και το μήνυμα... κούπας από τον DPG (pic)

Μπάσκετ
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O Ολυμπιακός επέκτεινε το σερί του επί του Παναθηναϊκού στις 11 νίκες, όσον αφορά τα παιχνίδια στη Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να το σχολιάζει.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» μέσω ανάρτησής του αναφέρθηκε στο σερί που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός επί του αιώνιου αντιπάλου του, στέλνοντας μήνυμα κατάκτησης του τίτλου: «Όσο το σερί θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 για την 30η αγωνιστική και η τελευταία του ήττα από τον Παναθηναϊκό ήταν πριν πέντε χρόνια, όταν τον Φεβρουάριο του 2021 ο Παναθηναϊκός νίκησε με 88-77 στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά οι έντεκα τελευταίες συναντήσεις των «αιωνίων»:

  • 23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84
  • 17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73
  • 30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95
  • 31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73
  • 06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88
  • 14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65
  • 08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94
  • 14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74
  • 25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός)
  • 02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
  • 06/03/26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80
Το 11-0 σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και το μήνυμα... κούπας από τον DPG (pic)