Το 11-0 σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και το μήνυμα... κούπας από τον DPG (pic)

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» μέσω ανάρτησής του αναφέρθηκε στο σερί που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός επί του αιώνιου αντιπάλου του, στέλνοντας μήνυμα κατάκτησης του τίτλου: «Όσο το σερί θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 για την 30η αγωνιστική και η τελευταία του ήττα από τον Παναθηναϊκό ήταν πριν πέντε χρόνια, όταν τον Φεβρουάριο του 2021 ο Παναθηναϊκός νίκησε με 88-77 στο ΣΕΦ.
Αναλυτικά οι έντεκα τελευταίες συναντήσεις των «αιωνίων»:
- 23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84
- 17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73
- 30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95
- 31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73
- 06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88
- 14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65
- 08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94
- 14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74
- 25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός)
- 02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
- 06/03/26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80