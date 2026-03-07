Χέις - Ντέιβις: «Δεν μου επιτράπηκε από τον Ολυμπιακό να κάνω τη ρουτίνα μου - Υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας»

Τα αίτια της ήττας του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague κλήθηκε να σχολιάσει ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, μιλώντας στη Nova, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν παίξαμε καλά στην αρχή, βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, επανήλθαμε αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Δώσαμε μεγάλη ενέργεια για να το γυρίσουμε, ρισκάραμε κάποια πράγματα όμως, υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας και πρέπει να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια».

Για τα 17 λάθη της ομάδας του: «Έκανα και εγώ κάποια λάθη. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι δεδομένο όταν κάνεις τόσα λάθη ότι θα σου στοιχίσουν και πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος για να μη ξανασυμβεί».

Για το ότι ήθελε να κάνει τα σουτ του 3 ώρες πριν το παιχνίδι: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την κλασική ρουτίνα μου με τα σουτ από έναν ανώτερο του Ολυμπιακού. Δε το αναφέρω σαν δικαιολογία. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό και πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό».