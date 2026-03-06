Ντόρσεϊ: «Σκεφτόμουν το χαμένο Κύπελλο, αυτό μου έδωσε κίνητρο και ενέργεια»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού (86-80) στο ντέρμπι της Euroleague.

Ο Αμερικανός άσος πέτυχε 13 πόντους και ένα σημαντικό τρίποντο στα τελευταία λεπτά για το 73-66 και στις δηλώσεις του στη flash interview είπε αρχικά:

«Ζω για τις στιγμές της τελευταίας περιόδου, μου αρέσουν αυτές όταν κρίνεται το ματς. Κάναμε κάποια λάθη στο τέλος αλλά πήραμε τη νίκη».

Και συνέχισε: «Πιο πολύ είχα στο μυαλό μου το χαμένο Κύπελλο, το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα, το σκεφτόμουν συνέχεια και μου έδωσε κίνητρο και ενέργεια».

Για την Ευρωλίγκα και τον τίτλο: «Είναι σημαντικό να είσαι μέσα στον στόχο σου συνέχεια».