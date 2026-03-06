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Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να είναι ο νικητής του ντέρμπι «αιωνίων» λυγίζοντας τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-10 και βρίσκονται στην 3η θέση της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 16-14 και στην 10η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή
Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν-Dubai Basketball Αναβολή
Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια-Παρί 81-97

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Φενέρμπαχτσε 22-7
  2. Βαλένθια 20-10
  3. Ολυμπιακός 19-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
  6. Ζάλγκιρις 17-13
  7. Ερυθρός Αστέρας 17-13
  8. Μπαρτσελόνα 17-13
  9. Μονακό 16-14
  10. Παναθηναϊκός 16-14
  11. Dubai Basketball 15-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
  15. Μπάγερν Μονάχου 13-17
  16. Παρί 11-18
  17. Παρτίζαν 9-20
  18. Μπασκόνια 9-21
  19. Αναντολού Εφές 9-21
  20. Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Dubai Basketball, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό