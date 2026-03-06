Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-10 και βρίσκονται στην 3η θέση της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 16-14 και στην 10η θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής
Πέμπτη 5 Μαρτίου
Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή
Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν-Dubai Basketball Αναβολή
Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρασκευή 6 Μαρτίου
Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια-Παρί 81-97
Η κατάταξη της Euroleague
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Βαλένθια 20-10
- Ολυμπιακός 19-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Dubai Basketball 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-18
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22
Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Dubai Basketball, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (31η)
Τετάρτη 11 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ