Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να είναι ο νικητής του ντέρμπι «αιωνίων» λυγίζοντας τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-10 και βρίσκονται στην 3η θέση της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 16-14 και στην 10η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή

Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν-Dubai Basketball Αναβολή

Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια-Παρί 81-97

Η κατάταξη της Euroleague

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ολυμπιακός 19-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 16-14 Παναθηναϊκός 16-14 Dubai Basketball 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-18 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Dubai Basketball, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ