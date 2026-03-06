Μπαρτζώκας: «Δε γινόταν να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό χωρίς άμυνα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην ομαδική δουλειά της ομάδας του στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Euroleague.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ολοι έπαιξαν περίπου 20 λεπτά, ήταν το ομαδικό πνεύμα και η προσπάθεια. Μας έλειπαν σημαντικοί παίκτες και δε γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο και θα έμενε μέσα στο παιχνίδι, το γνωρίζαμε.

Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ο Ουόκαπ ταιριάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία μας, ο Βεζένκοφ σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι κάτι περισσότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ τη νίκη και ευχαριστώ τον κόσμο μας».