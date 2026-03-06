Τέταρτη σερί ήττα ο Παναθηναϊκός και στο 16-14, σταθερά στην τετράδα με 19-10 ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό (86-80) και κρατάει σταθερά τη θέση του στην πρώτη τετράδα της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στις νίκες στη διοργάνωση και έτσι διατηρούνται στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-10, με μία νίκη πίσω από 2η Βαλένθια (20-10).

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τέταρτη σερί του ήττα στη Euroleague, έπεσε στο 16-14 και έμεινε έτσι στις θέσεις 9-10 μαζί με τη Μονακό, ενώ πιο μπροστά βρίσκονται μαζί η Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μπαρτσελόνα (17-13) και πίσω είναι η Ντουμπάι (15-14).

Στην επόμενη αγωνιστική (31η) ο Ολυμπιακός παίζει στο Μονακό (12/3, 20:00) και νωρίτερα (10/3) δίνει το εξ αναβολής εντός έδρας ματς κόντρα στην Παρί, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας (12/3, 22:00).

