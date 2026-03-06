Ξέσπασε κατά της διαιτησίας ο Χουάντσο: «Μας αγκαλιάζουν και δεν παίρνουμε φάουλ»

Παράπονα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τη διαιτησία στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Ισπανός ήταν έξαλλος με τους διαιτητές και στην flash Interwiew του ημιχρόνου τόνισε πως:
«Πρέπει να σταματήσουμε τις αγκαλιές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πήραν πολλά φάουλ κι εμείς όχι» σε ερώτηση για αυτά που χρειάζεται να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
Να σημειώσουμε ότι οι «πράσινοι» έκλεισαν το πρώτο μέρος με το φοβερό... μηδέν στις βολές, την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε ήδη 10 εκτελεσμένες.