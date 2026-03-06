Ξέσπασε κατά της διαιτησίας ο Χουάντσο: «Μας αγκαλιάζουν και δεν παίρνουμε φάουλ»

Έξαλλος ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην flash Interwiew του ημιχρόνου, με τον Ισπανό ψηλό να σημειώνει οι παίκτες του Ολυμπιακού τους αγκαλιάζουν και δεν παίρνουν καν φάουλ

Παράπονα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τη διαιτησία στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Ισπανός ήταν έξαλλος με τους διαιτητές και στην flash Interwiew του ημιχρόνου τόνισε πως:

«Πρέπει να σταματήσουμε τις αγκαλιές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πήραν πολλά φάουλ κι εμείς όχι» σε ερώτηση για αυτά που χρειάζεται να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.

Να σημειώσουμε ότι οι «πράσινοι» έκλεισαν το πρώτο μέρος με το φοβερό... μηδέν στις βολές, την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε ήδη 10 εκτελεσμένες.