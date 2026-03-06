Ο Τέιτουμ είναι εδώ: Παίζει κόντρα στους Μάβερικς!

Η ώρα του Τζέισον Τέιτουμ έφτασε, με τον σούπερ σταρ των Σέλτικς να είναι παίζει στο παιχνίδι κόντρα στους Μάβερικς!

Η επιστροφή του «JT» πήρε πλέον κι επίσημη μορφή, αφού η ομάδα της Βοστώνης ενημέρωσε πως ο Τέιτουμ είναι και πάλι διαθέσιμος μετά από 10 μήνες για το ματς με τους Μάβερικς τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00).

Ο σούπερ σταρ των Κελτών άφησε πίσω του τη ρήξη αχίλλειου που είχε υποστεί, είχε ξεκινήσει τις ομαδικές προπονήσεις με τους Σέλτικς και η επιστροφή του θα γίνει γεγονός απέναντι στους Μάβερικς.

Το πολυπόθητο «available» ήρθε για την ομάδα της Βοστώνης, με τα δεδομένα στο ΝΒΑ προς το φινάλε της κανονικής περιόδου και πριν τα πλέι οφ να αλλάζουν.