Α1 Γυναικών: Ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τα play-offs

Η Β’ φάση της Α1 Γυναικών ξεκινάει το Σάββατο (7/3) με αναμετρήσεις για τα play-off και τα play-out.

Για τα play-off (θέσεις 1-4) ο Αθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Δ. Καλτσάς» τον Παναθλητικό, με το τζάμπολ να γίνεται στις 13:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στο κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube. Φυσικά, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Εκεί, στις 15:00, ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, με το ματς να προβάλλεται στο ΕΡΤ2 Σπορ.

Σημειώνεται πως και οι δύο σειρές ξεκινούν στο 2-0 για Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό, καθώς μεταφέρονται οι νίκες της κανονικής περιόδου.

Για τις θέσεις 5-8, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο ΔΑΚ Κοιλάδας, με τον «Δικέφαλο» να ξεκινάει και αυτός την σειρά από το 2-0. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Τέλος, από το κανάλι της ΕΟΚ θα μεταδοθεί και το Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου στο «Άγγελος Ζούπας» για τα play-out.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:30 Αθηναϊκός - Παναθλητικός

15:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

17:00 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

17:00 Αμύντας - Ανόρθωση Βόλου